YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Ermenek Devlet Hastanesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Ermenek Devlet Hastanesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

KARAMAN HABERLERİ  | 19.03.2020 13:17 | Son Güncelleme

Karaman’daki tüm kurumlarda olduğu gibi Ermenek Devlet Hastanesi de korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.Hastaneden yapılan yazılı açıklamada; Hastanemizde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, genel olarak dezenfekte çalışmalarına önem veriliyor.

Karaman’daki tüm kurumlarda olduğu gibi Ermenek Devlet Hastanesi de korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada; Hastanemizde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, genel olarak dezenfekte çalışmalarına önem veriliyor. Özellikle dünya genelinde korona virüsü, pandemi ilan edildikten ve ülkemizde de ilk vakaya rastlandıktan sonra tedbirler bir kat daha artırıldı. Bu aşamada halkımızın da daha dikkatli olması, risk grubundakiler başta olmak üzere toplu olarak bulunulan alanlara mümkün olduğunca girilmemesi, el temizliği ve hijyen kurallarına uyulması, yurt dışı temaslıların ziyaretlerinde 14 gün kuralına uyulması hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından en başta gelen tedbir kurallarındandır” dendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza

Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Altıeylül’de korona virüs tedbirleri

Altıeylül’de korona virüs tedbirleri

Karaman Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:00
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Karaman Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Bilge Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Deva Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Dost Eczanesi Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.