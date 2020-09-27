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Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

KARAMAN HABERLERİ  | 27.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında evlatları Tezcan'ı kaybeden, yırtık ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran 81 yaşındaki Recep Gökçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Gökçe, 3 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe'nin de beldedeki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Recep Gökçe'nin cenazesinin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kamuoyu, Recep ve Ayşe Gökçe çiftini Ermenek'teki maden faciasının ardından tanıdı.

Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe ile babası Recep Gökçe, söyledikleri ve yaptıklarıyla adeta facianın simgesi haline gelmişti.

Anne Gökçe'nin, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi ve röportaj sırasında baba Gökçe'nin, "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ile yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması herkesi duygulandırmıştı.

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