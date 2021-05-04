Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adı Kars'ta yaşatılacak

Yurdun adını da Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen şairin adını verdiklerini dile getiren Arslan, "Yurda Kağızmanlı Hıfzı adını verdik, biz teklifi götürdük, Gençlik ve Spor Bakanlığımız onayladı. Hem öğrencilerin barına bileceği, eğitimlerini yapabileceği bir mekan olması hasebiyle hem de Kağızman için çok değerli bir isim olan rahmetle andığımız Kağızmanlı Hıfzı isminin yaşatılabilmesi için çok önemsediğimizi vurgulamak isterim." dedi.

Arslan, Kağızmanlı Hıfzı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Kağızmanlı Hıfzı ismi çok önemli hafızlık, medresede öğretmenlik yapmış. Aynı zamanda şairlik yapmış Kağızman'ın bir değeri ne yazık ki genç yaşta Kağızman'da bir çok Kağızmanlının şehit edildiği gibi Ermenilerin toplu olarak şehit ettiklerinde şehit olmuş. Hafızlığı, şairliği ve öğretmenliğiyle Kağızman'ın bir değeri olan ve Ermeni çetelerinin mezalimi döneminde şehit edilmiş bir değerimizi anmak adına ismini yurda verdik." diye konuştu.

