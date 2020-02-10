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Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

SİVAS HABERLERİ  | 10.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından, köy yakınlarındaki "şehitlik" olarak bilinen bölgeye geçen vatandaşlar, burada dua etti.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, vatanın bugünlere gelmesinin kolay olmadığını ifade ederek, "Bu vatan, atalarımız tarafından kan dökülerek alınmıştır. Aziz vatanın bugüne gelmesinde canlarını veren aziz şehitleri rahmetle anıyoruz." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ise programı tertip edenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hakan Koç da anma etkinliğinin resmi olarak yapılması için gerekli çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Anma Sivas Suşehri

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