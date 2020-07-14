Ermenistan'da şampiyon Ararat

Ligin son maçında en önemli rakibi Noah'ı konuk eden Ararat, 16. dakikada Furdjel Narsingh ve 45. dakikada Yusuf Otubanjo'nun golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 52'ye çıkaran Ararat şampiyonluğa ulaşırken, Noah 48 puanla ikinci, Alashkert ise 47 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.
Henüz 3 yıl önce kurulan Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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