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Ermenistan'da şampiyon Ararat

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.07.2020 22:39 | Son Güncelleme

Ermenistan 1. Futbol Ligi'nde Noah'ı 2-0 mağlup eden Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Ermenistan'da şampiyon Ararat

Ligin son maçında en önemli rakibi Noah'ı konuk eden Ararat, 16. dakikada Furdjel Narsingh ve 45. dakikada Yusuf Otubanjo'nun golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran Ararat şampiyonluğa ulaşırken, Noah 48 puanla ikinci, Alashkert ise 47 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.

Henüz 3 yıl önce kurulan Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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