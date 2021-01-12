Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne sebep olan sanıklara hapis cezası

Ankara'da tanıştıkları kadına eroin enjekte ederek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara'ya, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Damla Kiraz'ın ölümüne ilişkin detaylar Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında yer aldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır ile üye hakimler Nazife Çoruh ve Fadimana Akyıldız Keleş imzasını taşıyan gerekçeli karara göre, Cebeci ve Kara, bir akaryakıt istasyonunda o esnada alkollü olan Damla Kiraz ile tanıştı.

Bir süre burada sohbet eden üçlü, daha sonra araca binerek istasyondan ayrıldı. Cebeci ve Kara, uyuşturucu temin ettikten sonra Kiraz'ın Keçiören'deki evine gitti.

Burada sanıklar, Kiraz'a eroin enjekte etti. Bir süre sonra Kiraz'ın fenalaşması üzerine Cebeci ve Kara, kadını evden çıkararak bir hastanenin acil servisine bıraktı, ardından buradan ayrıldı.

- Olayı anlattıkları arkadaşları ihbar etti

Sanık Cebeci, yaşadıklarını bir arkadaşına anlattı. Sosyal medyadan kadının öldüğünü öğrenen Cebeci'nin arkadaşı N.D. emniyete giderek bu durumu ihbar etti.