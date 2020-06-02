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Erol Bulut: Fenerbahçe'de birçok şeyin değişmesi lazım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geleceği ile ilgili açıklamalar yaparken, sarı lacivertlilerin durumunu da değerlendirdi.

Erol Bulut, DİM TV’de Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe söylentilerine cevap verdi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündeminde olan Erol Bulut sarı lacivertli ekibe gidip gitmeyeceği yönündeki soru üzerine, “Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. Başka bir takımla ilgili konuşmam doğru olmaz. İllaki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Fenerbahçe şu an için iyi gitmiyor. Birçok şeyin değişmesi lazım. Başkan Ali Koç ve yöneticiler yeni sezon ile ilgili mutlaka değişiklik yapacaktır ancak şu an için konuşmam yanlış olur” dedi.

EROL BULUT NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine röportaj veren genç teknik adam, yurt içi ve yurt dışından teklifler aldığını söyleyerek, "Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

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