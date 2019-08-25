'Haklı olarak 4-1kazandık'

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık." dedi.

Bulut maçın ardından yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçını kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın kolay olmadığını belirten Bulut, "İlk yarı 1-0 öne geçtik ama pozisyonlarda acele ettik ve bunun neticesinde de kaptırdığımız bir topla kontra ataktan gol yedik. Zaten Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık." ifadesini kullandı.

Ligdeki ikinci maçlarında da galip gelerek yollarına devam ettiklerini anlatan Bulut, galibiyetlerde herkesin mutlu ve neşeli olduğunu ifade etti. Ancak 4-1 galibiyete rağmen ufak tefek hataları görmeleri gerektiğini de kaydeden Bulut, "Çünkü her hafta üzerine koymamız gerekiyor daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam ederiz." diye konuştu.