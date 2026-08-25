Fenerbahçe'de Ümit Akdağ gerçekleri! Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıkladı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviye için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor forması giyen genç savunmacı Ümit Akdağ ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

ALANYASPOR'DAN "TEKLİF YOK" AÇIKLAMASI

Hakkında çıkan transfer iddialarının ardından Akdeniz ekibinden resmi yanıt geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe tarafından Ümit Akdağ için kendilerine ulaşan herhangi bir teklif bulunmadığını net bir dille ifade etti.

SAVUNMA İÇİN YUSUF AKÇİÇEK İDDİASI

Alanyaspor cephesinden gelen bu açıklama sonrası gözler Fenerbahçe'nin listesindeki diğer isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen eski futbolcusu Yusuf Akçiçek ile de yakından ilgilendiği aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin savunma kurgusuna katacağı yeni ismin kim olacağı merakla bekleniyor.