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Beşiktaş, Ernest Poku ile 5 yıllık anlaşma sağladı! İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Bayern Leverkusen'in genç yeteneği Ernest Poku ile 1+4 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş, Ernest Poku ile 5 yıllık anlaşma sağladı! İstanbul'a geliyor
Emre Şen
Ernest Poku

Ernest Poku

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer operasyonlarına devam eden Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak adına rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin, Bayern Leverkusen forması giyen yetenekli oyuncu Ernest Poku için harekete geçtiği ortaya çıktı.

OYUNCUYLA 1+4 YILLIK ANLAŞMA

Siyah-beyazlı yönetimin, genç hücum oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Beşiktaş, Ernest Poku ve temsilcisiyle yapılan pazarlıklar sonucunda 1+4 yıllık sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı.

MASADAKİ TEKLİF: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Oyuncu cephesini ikna etmeyi başaran Beşiktaş yönetimi, vakit kaybetmeden kulübü Bayern Leverkusen ile resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlıların, Alman kulübüne Ernest Poku transferi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen ilettiği ve Leverkusen cephesinden gelecek kararı beklemeye geçtiği aktarıldı.

ORTA SAHA DA GELİYOR!

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini bitirmek için Juventus’la final görüşmeleri yapıyor. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı ve Juventus ile son pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu hafta içinde iki futbolcuyu da kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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