YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 03.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Teknik direktör Bulut yönetiminde maç başına 1,68 puan ortalamasına ulaşan Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitirdi - Bir sezonda en fazla galibiyeti ve en yüksek puan ortalamasını Akdeniz temsilcisiyle yaşayan Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası finaline yine Alanyaspor'un başında çıktı

OKTAY ÖZDEN - Başarılı teknik adam Erol Bulut, üç sezon önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde özellikle 2019-2020'de Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı.

Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

- Yeni Malatyaspor karnesi

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

Teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de toplam 91 maçı geride bırakan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda çalıştırdığı takımlarla 35 galibiyet, 26 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:58
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Arat Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.