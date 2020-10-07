Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinde çile bitti

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllarca el değmeden kaderine terk edilmiş cadde ve yolları yenilemeye devam ediyor. Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevre sokaklar asfaltla kaplanarak vatandaşların yol çilesi ortadan kaldırıldı.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile harekete eden Süleymanpaşa Belediyesi, yapılmayanı yapmak ve Süleymanpaşa’da el değmemiş, hizmetin ulaşmadığı sokak kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnsan odaklı yaklaşımlarla gerçekleştirilen hizmetlerin en belirgin göstergelerinden biri olan yol çalışmaları da Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevre sokaklarda gerçekleştirilerek tamamlandı. Yıllardır yazın tozla, kışın çamurla mücadele eden vatandaşların yaşadığı Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevresindeki sokaklar, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen yenilenerek hizmete sunuldu.

Başkan Yüksel yerinde inceledi

Tamamlanan çalışmaları yerden ve havadan yerinde denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinin Süleymanpaşa’ya yakışan bir görüntüye kavuşturulduğunu ifade etti.