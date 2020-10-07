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Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinde çile bitti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllarca el değmeden kaderine terk edilmiş cadde ve yolları yenilemeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllarca el değmeden kaderine terk edilmiş cadde ve yolları yenilemeye devam ediyor. Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevre sokaklar asfaltla kaplanarak vatandaşların yol çilesi ortadan kaldırıldı.
Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile harekete eden Süleymanpaşa Belediyesi, yapılmayanı yapmak ve Süleymanpaşa’da el değmemiş, hizmetin ulaşmadığı sokak kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnsan odaklı yaklaşımlarla gerçekleştirilen hizmetlerin en belirgin göstergelerinden biri olan yol çalışmaları da Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevre sokaklarda gerçekleştirilerek tamamlandı. Yıllardır yazın tozla, kışın çamurla mücadele eden vatandaşların yaşadığı Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevresindeki sokaklar, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen yenilenerek hizmete sunuldu.

Başkan Yüksel yerinde inceledi
Tamamlanan çalışmaları yerden ve havadan yerinde denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinin Süleymanpaşa’ya yakışan bir görüntüye kavuşturulduğunu ifade etti.

“Kısa sürede tamamladık”
“Yol medeniyettir. Biz sadece cadde ve sokakları değil bu vesileyle gönülleri de birbirine bağlamak, yaklaştırmak istiyoruz” diyen Yüksel, “Atatürk Mahallemizin Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinde yürüttüğümüz asfaltlama çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Baştan aşağı yenileyerek, şehrimize yakışan bir görünüm kazandırdığımız bölgede incelemelerde bulunarak, son rötuşların devam ettiği yollarımızı denetledik. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz, yıllardır ilgilenilmeyen toprak yollar nedeniyle yazın toz, kışın çamur çilesi çekiyordu. Yaklaşık bir hafta gibi kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızı yazın toz, kışın çamurdan kurtaran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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