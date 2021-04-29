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Ersan Parlatan: Bizim adımıza üzücü bir skor

29.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "87. dakikada gol yiyerek buradan 1-0 mağlup ayrılmak bizim adımıza üzücü" dedi.

Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Galatasaray’ı tebrik ederim. Üzüntülüyüz, 87. dakikada gol yiyerek buradan 1-0 mağlup ayrılmak bizim adımıza üzücü. Bu da yediğimiz golün dakikasına bakınca moral bozucu. Oyuncularımız genel anlamda iyi mücadele etti. Fazla alan vermek istemedik Galatasaray’a. Kendi kalemizin yakınlarında karşılık verip Galatasaray'a fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyoruz. İlk devre planladığımız gibi giderken kazandığımız topları iyi kullanabilseydik orada da daha etkili olabilirdik. Bugün buraya eksik geldik. Volkan 1 senedir top oynamıyor. İyi de oynadı. Barış uzun zamandır forma şansı bulamıyordu. Musa da aynı. Bazı fedakarlık yapan oyuncularımız vardı. Galatasaray’a karşı iyi mücadele eden, puan için savaşan takımımızı kutlamamız gerekiyor. Bundan sonraki hedefimiz Karagümrük maçına bakıp, 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.

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