Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla ülkemizin 252. tabiat parkı Kastamonu’da ilan edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli hazırlıklar tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sunulan olurun imzalanması neticesinde Kastamonu il sınırlarında bulunan söz konusu alan “Ersizlerdere Tabiat Parkı” olarak ilan edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Ersizlerdere Tabiat Parkı, ülkemizin 252. Tabiat Parkı olarak Kastamonu’da ilan edildi. Küre-İnebolu karayolu üzerinde Küre’ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 180 dekar büyüklüğe sahip olan alanda göknar, kayın, meşe, çam, gürgen, söğüt ile kavak ormanları bulunuyor” denildi.



