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Ersöz adaylığını geri çekti

18.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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AK Parti’nin7.

AK Parti’nin7. Olağan Karabük İl Kongresi için adaylığını açıklayanBülent Ersöz, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.
AK Parti’de çeşitli görevlerde bulunan Bülent Ersöz, yarın yapılacak olan AK Parti Karabük İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde aday olduğunu açıklamıştı.
Akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kongreye tek liste halinde gidilmesine karar verildiği için adaylıktan vazgeçtiğini bildiren Ersöz, "Genel Başkanımızın tek liste talimatına koşulsuz tabi olarak, yöre milletvekilimizin samimi ve ikna edici gayretine inanarak, İstenmeyen ve Ak Partili kimliğimize yakışmayacak daha da önemlisi Kurucumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emek, gayret ve mesaisine zarar verecek hiçbir duruma fırsat vermemek adına şu ana kadar inanarak ifade ettiğimiz her şey saklı kalmak kaydı ile kongre listemizi ve kararlılığımızı emanetimize alıyoruz. Umuyor ve temenni ediyoruz kongre partimiz ve şehrimiz için hayırlı olusun." dedi.

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