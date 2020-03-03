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Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.03.2020 23:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkan Ersun Yanal, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"Bugün yine şehidimiz var. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir atmosferde futbol konuşmak hepimizin canını yakıyor. Yapılması gerekenler, ülkenin vatanın toprağımızın gücünü, her şeyini, büyüklüğünü bilerek yapmamız gerekiyor.

Bu bir veda konuşması olacak tabii ki. Gerçekleşen süreci de iyi anlamak lazım. Fenerbahçe’nin gereksinimi ne zaman nerde olursa olsun orada olurum. Zor şartlar altında başladım ve zor şartlarda veda ediyorum. Fenerbahçe birçok kupa ve liderlik yarışına katıldı, Avrupa’da oynadı. Düşmeye oynadı, zirveye oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Bunu başkanımız Ali Koç’a yapılan bir düzen olarak görüyorum.

Türkiye’nin Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Destekleyen ve desteklemeyen taraftarların hepsine sevgi duyuyoruz. Ersun Yanal gidebilir. Alanya, hatta Trabzonspor maçından sonra süregelen konuşmalarımız, benim bırakmamla bu işler düzelecekse ben hiç düşünmeden yaparım. Bırakma sürecinde bir talebimiz ve isteğimiz olmayacaktır. Başkanımıza destek olmamız gerekiyor.

Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray... Bunlar birbirleriyle rekabet içinde olacaktır, olmalı. Dünyayla yarışmamızın şartlarında bu var. Süreci defalarca anlattım. Fenerbahçe’nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Düşmeye oynayacak konumda bile şampiyonluğa oynar. Haksızlık yapıyorsunuz."

BASIN TOPLANTISINDA NELER SÖYLEDİ

"Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere düzenli bir şekilde baskının devam ettiğini düşünüyorum. Başta camiamız olmak üzere taraftarımız arkasında olmalı. Bu düzeni ve daha sonra yapılan düzeni Alanyaspor maçı sonrası ben feda edebileceğimi söylemiştim. Burada başka bir durum var. Bunu başkanımız defalarca dile getirmiştir. Biz siyasetin içerisinde olmak istemedik. Adil bir yarışın sonucunu almak için mücadele ettik. Eksik kaldık, kolumuzu bacağımızı budadık. Şu bir gerçek ki, Fenerbahçe girdiği her yarıştan başı dik ayrılmalıdır.

Bilmediğiniz bir şeye yorum yaparken dikkat edin. Biz gelirken de, giderken de nasıl geldiğimizi ve gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bunun üzerine konuşurken empati yapın, ayıp etmeyin. Taraftarımıza buradan saygılarımı sunuyorum. Hoşcakalın."

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