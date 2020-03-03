Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"Bugün yine şehidimiz var. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir atmosferde futbol konuşmak hepimizin canını yakıyor. Yapılması gerekenler, ülkenin vatanın toprağımızın gücünü, her şeyini, büyüklüğünü bilerek yapmamız gerekiyor.

Bu bir veda konuşması olacak tabii ki. Gerçekleşen süreci de iyi anlamak lazım. Fenerbahçe’nin gereksinimi ne zaman nerde olursa olsun orada olurum. Zor şartlar altında başladım ve zor şartlarda veda ediyorum. Fenerbahçe birçok kupa ve liderlik yarışına katıldı, Avrupa’da oynadı. Düşmeye oynadı, zirveye oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Bunu başkanımız Ali Koç’a yapılan bir düzen olarak görüyorum.

Türkiye’nin Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Destekleyen ve desteklemeyen taraftarların hepsine sevgi duyuyoruz. Ersun Yanal gidebilir. Alanya, hatta Trabzonspor maçından sonra süregelen konuşmalarımız, benim bırakmamla bu işler düzelecekse ben hiç düşünmeden yaparım. Bırakma sürecinde bir talebimiz ve isteğimiz olmayacaktır. Başkanımıza destek olmamız gerekiyor.