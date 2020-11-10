Ersun Yanal, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Antalyaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı. Ajansspor'un haberine göre Yanal, Akdeniz ekibinden gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde Antalya'da olacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın ekibinde Fenerbahçe'de birlikte görev aldığı önemli isimler de yer alacak.
İşte Yanal'ın ekibinde yer alacak isimler:
Recep Kartepe, Gökhan Kağıtçıoğlu, Volkan Kazak, Niyazi Eniseler
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