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Rachel Bush'un Instagram paylaşımı olay oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bir dönem dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James ile yaşadığı aşk ile adını duyuran ve şu an Amerikan Futbolu oyuncusu Jordan Poyer ile evli olan Rachel Bush, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Rachel Bush'un Instagram paylaşımı olay oldu!

Modelliğe yeni adım attığı günlerde NBA ve dünya basketbolunun yıldızı ile yaşadığı aşk sayesinde adını dünya basınına duyurmayı başardı.Kıvrımlı vücut hatları sayesinde iç giyim ve bikini firmalarının vazgeçilmez modellerinden biri haline gelen 22 yaşındaki model, genç yaşına rağmen sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri.Şimdilerde Amerikan Futbolu oyuncusu Jordan Poyer ile evli olan Rachel Bush, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Vücut hatlarını sergilemekten çekinmeyen Bush'un paylaşımları Instagram kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.Evliliğini bir de çocukla taçlandıran ünlü model, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, on binlerce beğeni aldı.

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