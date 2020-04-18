Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar: İnsanlar tiye alıyor

Teknik direktör Ersun Yanal merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Instagram'da kliniksporpsikologu kanalına konuşan Yanal gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"G.SARAY'IN UEFA KUPASI, 2002 DÜNYA KUPASI"

Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını gözardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu, 2002 Dünya Kupası.

"BU SÜREÇ İÇİN HAZIR DEĞİLDİ"

Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.

"BUGÜNKÜ ŞARTLAR FARKLI"

Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.

"YETENEK, FUTBOLCUYU BİR YERE KADAR GETİRİR"

Genç futbolcuların gelişimi konusunda konuşan Ersun Yanal, "İyi bir altyapı eğitimi alanlar, sosyal psikolojik ortamda bulunduğunu, başarıyı hazmedecek önemli bir karaktere sahip olma. Ekibin buradaki önemli fark ediyor. Yetenek futbolcuyu bir yere kadar getirir. Ondan sonraki süreç mental hazırlık, sosyokültürel hazırlıkla devam eder." şeklinde konuştu.