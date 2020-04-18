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Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar: İnsanlar tiye alıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 18.04.2020 20:59 | Son Güncelleme

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medyada katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Instagram'da kliniksporpsikologu kanalına konuşan Yanal gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"G.SARAY'IN UEFA KUPASI, 2002 DÜNYA KUPASI"

Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını gözardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu, 2002 Dünya Kupası.

"BU SÜREÇ İÇİN HAZIR DEĞİLDİ"

Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.

"BUGÜNKÜ ŞARTLAR FARKLI"

Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.

"YETENEK, FUTBOLCUYU BİR YERE KADAR GETİRİR"

Genç futbolcuların gelişimi konusunda konuşan Ersun Yanal, "İyi bir altyapı eğitimi alanlar, sosyal psikolojik ortamda bulunduğunu, başarıyı hazmedecek önemli bir karaktere sahip olma. Ekibin buradaki önemli fark ediyor. Yetenek futbolcuyu bir yere kadar getirir. Ondan sonraki süreç mental hazırlık, sosyokültürel hazırlıkla devam eder." şeklinde konuştu.

"İNSANLAR BENİ TİYE ALIYOR"

Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde çok sık kullandığı ifade olan "Sivil Toplum Örgütü deyince beni insanlar tiye alıyor." diye konuşan Ersun Yanal, Sivil Toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Sivil toplum örgütü konusunda yeterli sayıya sahip değiliz. Çok daha fazla spor sivil toplum örgütüne sahip olmalıyız. Genç futbolcuların, sporcuların ve gelişim için bu önemli." dedi.

"SİZ AYNI ANDA YARIŞMAK İSTİYORSUNUZ"

"Diyorsunuz ki 'genç oyuncuyu oynatalım' tamam oynatalım. Siz aynı anda yarışmak istiyorsunuz. Tamam oynatalım genç oyuncu tabi ki de önemli."

"ONUN İÇİN KAZANMALISINIZ"

“Ama siz genç oyuncuyla kaybettiğinizde, o genç oyuncuyu da kaybedeceğinizi göz önünde bulundurmalısınız onu korumak için önlem almalısınız. Onun için kazanmalısın."

"GENÇ OYUNCUNUN KAYBEDİLECEĞİ ALAN ARTIYOR"

"O kadar çok tezat bir bireyle uyumsuz bir felsefe anlayışı ortaya çıkıyor ki o zaman genç oyuncunun kaybedileceği alanlar artıyor."


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