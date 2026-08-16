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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer”

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Ersun Yanal'dan sarı-lacivertli yönetime ve takım yapılanmasına sert eleştiriler geldi. Yanal, Aziz Yıldırım'ın Samandıra'daki varlığının bile baskı oluşturduğunu savundu.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer”
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrası Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın kadro tercihlerini ve rotasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Yanal, yönetim ve Samandıra konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

“OYUNCU ROTASYONUNDAKİ FANTEZİYİ ANLAYAMADIM”

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 1

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında yaşadığı puan kaybı gündemdeki yerini korurken, eski teknik direktör Ersun Yanal'dan sarı-lacivertli takıma yönelik sert değerlendirmeler geldi.

Fenerbahçe'nin henüz ideal 11'ini oluşturamadığını savunan Yanal, oyuncu rotasyonunun anlaşılır olmadığını belirterek, “Oyuncu rotasyonundaki fanteziyi ben bir türlü anlayamadım. Bu seviyede 2 maç üst üste oynayamayacaksa bıraksın kardeşim!” dedi.

“İLK 11'DE İLK DEFA BİRBİRİYLE OYNAYAN OYUNCULAR VAR”

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 2

Yanal, Fenerbahçe'nin sahaya sürdüğü kadronun uyum açısından da soru işaretleri taşıdığını ifade etti.

Tecrübeli yorumcu, ilk 11'de daha önce birlikte oynamamış birçok futbolcunun bulunmasını eleştirirken, sarı-lacivertlilerin bir an önce toparlanarak Olimpik Lyon karşılaşmasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Ancak Yanal'a göre ligde şampiyonluk hedefi daha öncelikli. Deneyimli çalıştırıcı, rakiplerin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu fırsatı değerlendirememesinin büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

ASENSIO İÇİN DE SERT SÖZLER

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 3

Ersun Yanal'ın hedefindeki isimlerden biri de Marco Asensio oldu. İspanyol yıldızın Fenerbahçe için önemli bir hücum oyuncusu olduğunu belirten Yanal, futbolcunun hazır olmamasına yönelik tartışmalara tepki gösterdi.

Yanal, “Asensio bu takımın önemli hücumcularından birisi. 2-1'deyken bunu yapamıyorsa o zaman satalım bu oyuncuyu? Biz, Asensio'nun formunda olmasını mı bekleyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefi bulunduğuna dikkat çekerek oyuncuların hazır olması gerektiğini savundu.

“BURASI TATİL YERİ DEĞİL”

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 4

Yanal, futbolcuların fiziksel olarak hazır olmaması yönündeki eleştirilere de sert çıktı.

“Şampiyonlar Ligi oynayacağız, ne formu kardeşim? Burası tatil yeri değil, camia şampiyonluk bekliyor. Hadi git hazır ol!” diyen Yanal, takımın ihtiyaçlarının doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“AZİZ YILDIRIM, SAMANDIRA'NIN İÇİNDEN GEÇER!”

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 5

Fenerbahçe'deki atmosfer hakkında da konuşan Yanal, Samandıra'daki baskının arttığını savundu. Aziz Yıldırım'ın tesislerde bulunmasının dahi oyuncular üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Yanal, "Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer" diyerek oldukça çarpıcı bir ifade kullandı.

Yanal ayrıca Fenerbahçe'nin kendi içerisinde oluşturduğu baskının takımın performansını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON SAVUNMASI

Ersun Yanal dan Fenerbahçe ye olay sözler! “Aziz Yıldırım, içinden geçer” 6

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise rotasyon tercihlerini savundu. Lyon maçı öncesinde takımın dinlendirilmesinin gerekli olduğunu belirten Kartal, “5 oyuncu rotasyon yapmakla mağlup oluyorsak bizde sorun var demektir” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği yenilgisinin ardından kadro tercihleri, rotasyon ve takımın Avrupa ile lig arasındaki planlaması tartışılmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Ersun Yanal Aziz Yıldırım Gençlerbirliği fenerbahçe
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