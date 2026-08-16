Galatasaray'dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı!

Galatasaray, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Lyon ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonucunu bekleyerek transfer hamlesini şekillendirecek.

GALATASARAY VE ROMA DEVREDE

Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Roma da Malick Fofana'nın transferi için Lyon ile temas halinde. İtalyan kulübünün Belçikalı kanat oyuncusu için 40 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE-LYON MAÇLARI BEKLENECEK

Galatasaray'ın transfer planında ise dikkat çeken bir detay bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Fofana transferini sonuçlandırmadan önce Lyon'un Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarını beklemeyi düşündüğü aktarıldı.

Bu süreçte Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceği ve transfer politikasının nasıl şekilleneceği, Fofana'nın geleceğinde belirleyici olabilir.

FOFANA İÇİN MAAŞ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Roma'nın Lyon'a 40 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray'ın ise oyuncu tarafında önemli bir avantaj yakaladığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Fofana'ya Roma'dan daha yüksek bir maaş paketi sunduğu kaydedildi.

Transfer yarışında bonservis konusunda Roma'nın hamlesi öne çıkarken, Galatasaray'ın oyuncuya önerdiği şartlarla masadaki dengeleri değiştirmeye çalıştığı belirtildi.