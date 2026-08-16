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Galatasaray'dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı!

Galatasaray, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Roma'nın 40 milyon euroluk teklif sunduğu Belçikalı kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar daha yüksek maaş önerirken, transfer kararını Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinin ardından vermeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı!
Burak Kavuncu
Malick Fofana

Malick Fofana

BEL Belçika
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Lyon ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonucunu bekleyerek transfer hamlesini şekillendirecek.

GALATASARAY VE ROMA DEVREDE

Galatasaray dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı! 1

Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Roma da Malick Fofana'nın transferi için Lyon ile temas halinde. İtalyan kulübünün Belçikalı kanat oyuncusu için 40 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE-LYON MAÇLARI BEKLENECEK

Galatasaray dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı! 2

Galatasaray'ın transfer planında ise dikkat çeken bir detay bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Fofana transferini sonuçlandırmadan önce Lyon'un Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarını beklemeyi düşündüğü aktarıldı.

Bu süreçte Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceği ve transfer politikasının nasıl şekilleneceği, Fofana'nın geleceğinde belirleyici olabilir.

FOFANA İÇİN MAAŞ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray dan Malick Fofana için Fenerbahçe planı! 3

Roma'nın Lyon'a 40 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray'ın ise oyuncu tarafında önemli bir avantaj yakaladığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Fofana'ya Roma'dan daha yüksek bir maaş paketi sunduğu kaydedildi.

Transfer yarışında bonservis konusunda Roma'nın hamlesi öne çıkarken, Galatasaray'ın oyuncuya önerdiği şartlarla masadaki dengeleri değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

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