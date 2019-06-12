Ersun Yanal'dan istifa yalanlaması: Transfer konusunda bir sorun yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği transferler yapılmadığı için istifanın eşiğine geldiği şeklindeki iddialara tecrübeli hocadan yanıt geldi.

Ersun Yanal’ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı hatta 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı belirtilmişti.

"BEN LİSTEMİ VERDİM, DAHA ORTADA BİR ŞEY YOK"

Yanal'ın "Bahsedilen iddialar nereden çıkıyor anlamıyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim. Zaten ortada henüz bir transfer yok. Yani nasıl benim istemediğim adamlar alınmış olabilir? Daha ortada bir şey yok. Çalışmalar sürüyor. Transfer konusunda bir sorun yok. Bu konuda kimseye verdiğim bir demeç de yok. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu bir şekilde devam ediyor" dediği öğrenildi.



