Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi flaş karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 yıllık devler ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, play-off turu rövanş mücadelesinde Lyon deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolculara moral depolamak adına dev bir prim kararına imza attı.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIK ÇEK

Fransa'daki dev rövanş öncesinde takıma olan inancını dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, tur atlanması halinde yönetimin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Yıldırım açıklamasında, "Lyon ile oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yönetimin, turun geçilmesi durumunda takıma açık çekle özel prim dopingi yapacağı ve verilecek rakamın duruma göre 2 milyon Euro'nun üzerine çıkarılabileceği bildirildi.

DEV LİGİ'NDEN 40 MİLYON EURO'LUK GELİR KAPIDA

Sarı-lacivertlilerin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalması halinde kulübün kasası da dolacak. Turun geçilmesi durumunda Fenerbahçe, 18.62 milyon Euro ayakbastı parasını garantileyecek.

Play-off turuna kalındığı için elde edilen 4.3 milyon Euro da eklendiğinde garanti gelir 22.92 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Bu meblağın lig aşamasındaki performans primleri ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon Euro bandına kadar çıkacağı hesaplanıyor.

YÖNETİM TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Öte yandan 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye kararlı olan Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz olarak Lyon'a gideceği ve mücadeleyi tribünden takip ederek takıma tam destek vereceği öğrenildi.