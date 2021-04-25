Ersun Yanal: Eksik kalmamız bizi oldukça zorladı

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maç öncesindeki sorunların devam ettiğini ve bu sorunlarla maça çıktıklarını söyledi.

Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle 3 haftadan bu yana sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Yanal, "Bugün güçlü bir takımla oynadık. Çünkü bunlar kırılma maçlarıdır. Rakip içinde bu maç kırılma maçlarından biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında ya hep ya hiçti. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin, Covid’den çıktı ve kendini iyi hissetmiyordu. Toparlanıp önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor. Uzun süre sonra oynattığımız Serdar Gürler, Bahadır Öztürk gibi oyuncularımız bu maçın temposunda sorunlar yaşadı. Oyuncularımızın durumu yarın belli olacak. Diliyoruz, önümüzdeki 18 Mayıs’a kadar ki süreçte çok hızlı şekilde toparlanıp bir takım olarak başardığımız takımı, bir arada tutarak eksikliklerimizi bir araya getirerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.