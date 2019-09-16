SPOR

Ersun Yanal: Hatalı goller olabilir, hedefimiz oyunu bırakmamak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2019 23:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 yenildikleri Alanyaspor maçı sonrası yenilen hatalı gollerle ilgili olarak, "Hatalı goller olabilir ama oyunu bırakmamak bizim hedefimiz. Bu şekilde de devam edeceğiz" dedi.

Ersun Yanal: Hatalı goller olabilir, hedefimiz oyunu bırakmamak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçındaki bireysel hatalara vurgu yaptı. Yanal, hedeflerinin oyunu sonuna kadar bırakmamak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1'lik skorla kaybetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal maçı değerlendirdi.

Bireysel hatalarla yedikleri gollere dikkat çeken Ersun Yanal, ''Bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu, geçen hafta bireysel hatalardan kazanamadık. Ancak önemli olan duruş. Hatalar olacak fakat hataların karşısında duruşumuz değişmeyecek. Başta da söylediğim gibi bahanemiz yok.'' şeklinde konuştu.

"HATALI GOLLER OLABİLİR AMA OYUNU BIRAKMAMAK BİZİM HEDEFİMİZ"
''Oyunu önde götürürken %70 civarında topla oynuyorduk. Sonra duraklamada bireysel hata sonucu bir gol yedik. Hatalı goller olabilir ama oyunu bırakmamak bizim hedefimiz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bugün sahada bu takım var. Uzun bir maratonda yarışacağız. Takımdaki herkese ihtiyacımız olacak. Önemli olan bir karakter ortaya koymak. Bırakmadan karakterli bir şekilde sonuna kadar devam etmeliyiz. Stoper konusu: Uzun bir süreç var ve bu uzun süreçte her şey yerine oturacaktır.''

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktıFenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı
Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret! Çarpıcı hediyeAli Koç'tan TFF'ye ziyaret! Çarpıcı hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı

Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı

Ronaldo şoke oldu, hüngür hüngür ağladı!

Ronaldo şoke oldu, hüngür hüngür ağladı!

Maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü

Maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sen bu işi bilmiyorsun.Mhk koruyor tff koruyor bunlara rağmen sen bu futbolu oynatıyorsan sen git İMPARATORDAN ders al
yenilmeye mi devam edeceksin
adam hakli alanya gol atmasa fener galip gelecekti ndhegwhwjsjja
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal: Hatalı goller olabilir, hedefimiz oyunu bırakmamak

Yanal'dan hatalı gollerle ilgili açıklama

Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı

Ali Koç Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret! Çarpıcı hediye

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.