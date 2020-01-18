Ersun Yanal: Oyundan memnun değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim" dedi.

Daha iyi duruma geleceklerini de belirten teknik adam, "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Bugün kazandık, kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir" ifadelerini kullandı.

