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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2020 22:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yanal, "Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TABİ ALİ KOÇ TFF VE MHK HEP BERABER ŞİKEBAHÇEYİ MASA BAŞINDA ŞAMPİYON YAPIYORSUNUZ ZATEN
Ersun yalan her sözü üfür her sözü taraftara oynamak son sözü sivas falan söyler artık sen kimsin la son söz söyleyeceksin milleti şampiyonluktan etmekten başka ne ufkun var senin kamil puhaa
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