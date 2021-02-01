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Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

01.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri iken 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak’tan boşalan göreve GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya getirildi.23-24 Mart 2019 tarihlerinden gerçekleştirilen GMİS 11’inci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu 1’inci sıra yedek üyeliğine seçilen Ertan Kaya, Kolçak’ın vefatı üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine çağrılmıştı.1 Şubat 2021 tarihinde toplanan ve Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kaya’dan oluşan GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kaya’yı Genel Sekreterlik görevine getirdi.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS Yönetim Kurulu, 1 Şubat 2021 tarihinde Genel Sekreterlik görevini Ertan Kaya’ya teslim etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri iken 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak’tan boşalan göreve GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya getirildi.
23-24 Mart 2019 tarihlerinden gerçekleştirilen GMİS 11’inci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu 1’inci sıra yedek üyeliğine seçilen Ertan Kaya, Kolçak’ın vefatı üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine çağrılmıştı.
1 Şubat 2021 tarihinde toplanan ve Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kaya’dan oluşan GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kaya’yı Genel Sekreterlik görevine getirdi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS Yönetim Kurulu, 1 Şubat 2021 tarihinde Genel Sekreterlik görevini Ertan Kaya’ya teslim etti. Görev teslim töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak’ı kaybetmemiz nedeniyle boşalan görevi Amasra Şube Başkanlığı görevinde iken Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılan Ertan Kaya arkadaşımız yürütecek.
Kaya’ya yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Hüseyin Kolçak’ı da sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

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