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Ertaş: “Pasin zaferi Türkün Anadolu’yu yurt edinme muştusudur”

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Pasinler Meydan Muharebesi’nin 972.

Ertaş: “Pasin zaferi Türkün Anadolu’yu yurt edinme muştusudur”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Pasinler Meydan Muharebesi’nin 972. Yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada Malazgirt Zaferi’nden 23 sene evvel kazanılan Pasin Zaferi’nin Türkün Anadolu’yu yurt edinme muştusu olduğunu söyledi.
TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamasına şöyle devam etti:
“Birçok tarihçimizin 18 Eylül olarak kabul ettiği Pasin Zaferi, 1048 yılında Pasinler ovasında gerçekleşmiştir. Pasinler Meydan Muharebesi’nin Anadolu’nun ve Türkün tarihi açısından iki mühim sonucu vardır. Birincisi, Türklerin Anadolu’ya yerleşme amacıyla yaptığı ilk savaştır. İkincisi, Selçuklular ilk kez uluslararası bir orduyu yenmiştir. Büyük Selçuklu devletinin ve tarihin en önemli savaşlarından biridir Pasinler Savaşı. 1048 yılında Erzurum sınırlarında bulunan Pasinler’de savaş Büyük Selçuklu ile Bizans ordusu arasında başladı. Savaş esnasında Abaza, Gürcü ve Ermeniler Bizans ordusuna destek sağlamıştı. Ceddimiz bu savaşta aslında birleşik bir orduyu yendi. Savaş sonucunda Büyük Selçuklular bu savaştan zaferle ayrıldı, bu savaş ile güç kazanarak Anadolu’nun fethinde cesaret kazandılar. Bizans ordusunun zayıf olduğu herkesçe bilindi.
Tarihin her sayfası bize Erzurum’un Anadolu için, bu vatan için ne kadar mühim bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle Pasin Zaferi’mizin 972. yıl dönümünü kutluyorum. Bu toprakların bizlere vatan kılınmasını sağlayan ceddimizin, gaziyanın ve şühedanın ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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