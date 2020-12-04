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Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”

ERZURUM HABERLERİ  | 04.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, geçtiğimiz günlerde art arda Kovit-19’a yenik düşerek hayatını kaybeden, Erzurum’un yetiştirdiği milli güreşçiler Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimlerinin Erzurum’da spor salonlarına konularak yaşatılması gerektiğini söyledi.TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:“1966’da ABD’de serbest stilde dünya üçüncüsü, 1967’de İstanbul’daki güreşlerde ise Avrupa Şampiyonu olan Nihat Kabanlı ağabeyimizi ve Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve 1983’teki Avrupa Şampiyonası’nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası’nda dereceleri olup Milli Takım antrenörlüğü yapan Reşit Karabacak’ı art arda kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, geçtiğimiz günlerde art arda Kovit-19’a yenik düşerek hayatını kaybeden, Erzurum’un yetiştirdiği milli güreşçiler Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimlerinin Erzurum’da spor salonlarına konularak yaşatılması gerektiğini söyledi.
TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“1966’da ABD’de serbest stilde dünya üçüncüsü, 1967’de İstanbul’daki güreşlerde ise Avrupa Şampiyonu olan Nihat Kabanlı ağabeyimizi ve Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve 1983’teki Avrupa Şampiyonası’nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası’nda dereceleri olup Milli Takım antrenörlüğü yapan Reşit Karabacak’ı art arda kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Mekânları cennet olsun. Türk milletinin, Türk sporunun başı sağolsun. Uluslar arası yarışlarda Türk bayrağını göndere çektiren ve tüm dünyaya İstiklâl Marşımızı dinleten iki milli güreşçimiz de Türk milletinin ve Erzurumluların göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk güreş camiasına örnek olmuşlardır.
Her iki milli güreşçimizin de ismi okul, cadde ve benzeri yerlere verilmiş olabilir. Ancak Erzurum geleneği, tabiatı, iklim özellikleri, yüksek irtifa kamp merkezleri, birbirinden modern spor salonlarıyla Türkiye’nin spor şehridir. Hal böyleyken iki şampiyon güreşçimizin adlarının spor salonlarına isim olarak verilmesi, yaşatılması ve genç sporlara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacaktır. İnanıyoruz ki en kısa zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ilçe belediyelerimizin ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan spor salonlarından veya spor komplekslerinden uygun olanlarında, aramızdan ayrılan şampiyonlarımızın isimleri yaşatılacaktır.”

Ertaş: “Spor şehri Erzurum’da Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimleri yaşatılmalıdır”

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