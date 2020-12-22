YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ertekin dede oldu

Ertekin dede oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 23:31 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin dede oldu.2019 yılında dünya evine giren Esra Tuğba ve Yusuf Albayrak çiftinin ilk çocukları ’Kerem Baki’ bugün hayata gözlerini açtı.

Ertekin dede oldu

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin dede oldu.
2019 yılında dünya evine giren Esra Tuğba ve Yusuf Albayrak çiftinin ilk çocukları ’Kerem Baki’ bugün hayata gözlerini açtı. Dede olmanın sevincini Twitter hesabından duyuran Alpaslan Baki Ertekin; “Doğduğun sabahı dün gibi hatırlıyorum. Avuç içi kadar bir şeydin. 22 yaşındaydım, üniversite son sınıfa geçmiştim. Birlikte büyüdük seninle. Sen ne ara büyüdün de bebek doğurdun. Kerem Baki, hoş geldi, sefa getirdi. İnşallah, senin gibi hayırlı bir evlat olur “ duygulu paylaşımıyla sevenlerine duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.