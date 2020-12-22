Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin dede oldu.

2019 yılında dünya evine giren Esra Tuğba ve Yusuf Albayrak çiftinin ilk çocukları ’Kerem Baki’ bugün hayata gözlerini açtı. Dede olmanın sevincini Twitter hesabından duyuran Alpaslan Baki Ertekin; “Doğduğun sabahı dün gibi hatırlıyorum. Avuç içi kadar bir şeydin. 22 yaşındaydım, üniversite son sınıfa geçmiştim. Birlikte büyüdük seninle. Sen ne ara büyüdün de bebek doğurdun. Kerem Baki, hoş geldi, sefa getirdi. İnşallah, senin gibi hayırlı bir evlat olur “ duygulu paylaşımıyla sevenlerine duyurdu.

