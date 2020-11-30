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Erteleme maçı 16 Aralık’ta oynanacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile oynayamadığı karşılaşmanın tarihi belli oldu.

Erteleme maçı 16 Aralık’ta oynanacak

Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile oynayamadığı karşılaşmanın tarihi belli oldu. Elazığ temsilcisinin oyuncularında Covid-19’a rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşma 16 Aralık’ta oynanacak.
Bellona Kayseri Basket, maçtan 1 gün önce Elazığ’a giderek kampa girmiş ve maç saatini beklemeye başlamıştı. Aynı gece, Elazığlı oyuncuların testlerinin pozitif çıkması sonucu maç oynanmamış ve takım Kayseri’ye dönmüştü. Basketbol Federasyonu, Covid-19 nedeniyle ertelenen Birevim Elazığ İl Özel İdarespor-Bellona Kayseri Basket maçını 16 Aralık’ta oynatma kararı aldı.

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