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Erteleme maçının tarihi belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Özvatan Gençlikspor ile Develispor arasında oynanacak tehir maçının tarihi belli oldu.Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de geçtiğimiz hafta sonu hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Özvatan Gençlikspor-Develispor karşılaşması 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de oynanacak.

Erteleme maçının tarihi belli oldu

Özvatan Gençlikspor ile Develispor arasında oynanacak tehir maçının tarihi belli oldu.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de geçtiğimiz hafta sonu hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Özvatan Gençlikspor-Develispor karşılaşması 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Develispor ile küme de kalma mücadelesi veren Özvatan Gençlikspor’un bu kritik karşılaşması büyük önem taşıyor. Her iki takım bu hafta sonu ligin 19.hafta karşılaşmalarının ardından erteme maçında 3 puan mücadelesi verecekler.
26 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak olan Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması Özvatan İlçe Stadı’nda oynanacak.

Erteleme maçının tarihi belli oldu

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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