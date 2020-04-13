Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Ertelenen Hendek Belediye meclisi olağan üstü toplanacak.

Meclis toplantısında korona virüsle mücadele kapsamında gerekli sağlık tedbirleri ve bir çok konu ele alınılacak. Hendek Belediyesinden meclis toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada,“Belediye Meclisimizin 2020 Yılı çalışma dönemi Nisan ayı olağanüstü toplantısı 15 Nisan Çarşamba günü saat 15:00’te yapılacak. Sosyal mesafe kuralı ve tedbirler kapsamında olağanüstü meclis toplantımız Hendek Belediyesi Atatürk Parkı içi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah-Toplantı salonunda yapılacak. 24 gündem maddesinin görüşüleceği meclis Hendek Belediyesinin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı tarafından belediye meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelemiş, olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilmesi kararlaştırılmıştı.

