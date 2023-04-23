Ertuğrul Başkan, bayram sevincini vatandaşlarla paylaşıyor

Pursaklar’da sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı boyunca ilçe sokaklarını karış karış gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçenin tüm mahallelerini gezerek çocuklarla yakından ilgilenip çeşitli hediyeler veren Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf çektirmek isteyen ilçe sakinleri ile bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

"BAYRAM; KAVUŞMAK, KUCAKLAŞMAK, BİR ARAYA GELMEKTİR"

Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu vatandaşlarla bir arada olarak yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçe sokaklarımızda gezerek hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bayram; kavuşmak, kucaklaşmak, bir araya gelmektir. Rabbim muhabbetimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğimiz bir bayram olsun. Rabbimizin merhameti, bereketi ve şefkatiyle dolu bu mübarek Ramazan Bayramı’nın, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

