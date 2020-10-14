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ERÜ Hastanelerinde ‘Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören ve sürekli kan ihtiyacı olan hastalar için ‘Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi girişinde gerçekleştirilen etkinliğe, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

ERÜ Hastanelerinde ‘Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören ve sürekli kan ihtiyacı olan hastalar için ‘Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi girişinde gerçekleştirilen etkinliğe, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi ve Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ekrem Ünal, Dr. Şuayb Sayın, kan merkezinde görevli olan biyolog, hemşire ve teknisyenler ile kan bağışçıları katıldı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği” nedeniyle yaptığı açıklamada: “Kan ve kan ürünlerinin nakli, başta travma yaralanmaları olmak üzere, büyük cerrahi girişimler ve başka nedenlerle kan kaybedenlerin yaşamlarının kurtarılması için bir zorunluluktur. Kan ve kan bileşenlerinin temininde bilindiği gibi karşılıksız ve düzenli bağış esastır. Gönüllü, düzenli ve karşılıksız bağışı teşvik etmek amacı ile vatandaşlarımız ve kurumlarımız ile iş birliği içindeyiz. Bu gün bu çalışmalarımız kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kan Merkezi olarak gönüllü kan bağışı etkinliğini düzenledik. İlgisini esirgemeyen tüm vatandaşlarımızı kutluyoruz” diye konuştu.
Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ekrem Ünal da, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kan Merkezi olarak, kan bağışı kampanyasına olan ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Bölgemizde gerçekleştirilen birçok işlemi buradan, hastanemizden destek vermekteyiz. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesinin pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi nedeniyle, covid olmayan diğer hastaların ameliyatları ve diğer tedavileri ise hastanelerimizde yapılmaktadır. Bu süreçte insanların covid dolayısıyla, kan verme hususundaki bazı korkuları nedeniyle, ne yazık ki hala sıkıntılar yaşamaktayız. İlk baştaki kadar yüksek hasta sayılarına ulaşmamıza rağmen, ameliyatlarımız, kemik iliği nakilleri hastanemizde devam ediyor. Bunun için desteklere ihtiyacımız var. Bunu da sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla, bağış kampanyaları düzenlemekteyiz. Bunlardan bir tanesini de kendi üniversitemizin bahçesinde düzenledik. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ’tan, Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’den izin alarak bu aktiviteyi düzenledik. Tüm halkımızın bu konuda bilinçli olmasını hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

ERÜ Hastanelerinde ‘Gönüllü Kan Bağışı Etkinliği’ düzenlendi

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