YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor

ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye’de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, hastane olarak aldıkları önlemler hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof.

ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor

Türkiye’de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, hastane olarak aldıkları önlemler hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, “Şu an acil vakaları alıyoruz ama diğer hastalarımızı da mağdur etmeyeceğiz” dedi.
Ülkede alınan önlemlerle beraber, hastane olarak da bir takım önlemler aldıklarını söyleyen Gültekin Atalan, “Bilindiği üzere korona virüs salgını ile olarak tüm Türkiye’de bazı kısıtlamalar yapıldı. Bu kısıtlamalar dahilinde, biz de hastanemizde bir takım uygulamalar yaptık. Bunlar arasında personellerimizle ilgili esnek çalışma saati uygulaması devam ediyor ve bu kapsamda da personellerimizin yarısı bir gün diğer yarısı da ertesi gün geliyor. Diğer bir önlem olarak da, hastanemize her iki günde bir dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriyoruz. Tüm odalar, tüm araç ve gereçler ve tüm birimlerimiz düzenli dezenfeksiyon işlemlerinden geçmektedir” dedi.
Atalan, en az sirkülasyonu sağlamak için sadece acil vakaları kabul ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Hasta kabulünde şu anda yüzde 90 bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni de hastalığın minimalize edilmesi amacıyla bu tür önlemleri alıyoruz. Önlemler kapsamında da hastalar ve hasta sahipleri ile alakalı minimum bir sirkülasyonu amaçlamaktayız. Bu kapsamda da sadece acil olan hastaların tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Acil olmayan hastaları ise daha iler bir tarihe erteliyoruz. Uygun olunduğunda da bu hastalarımızın tedavisini yapacağız. Şu anda buzağı dönemi olduğu için, birçok vaka geliyor. Trafik kazaları dolayısıyla yine birçok kırık vakamız var. Bu vakaları hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz ve gerekli tedavilerini yapıyoruz. Acil olmayan vakalara da bir şekilde ulaşmaya gayret edeceğiz ve kimseyi bu konuda mağdur etmemeyi hedefliyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Trafik ışıklarında uyarı

Trafik ışıklarında uyarı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:10
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Yaşı Küçük Resim Sergisi Büyük

Yaşı Küçük Resim Sergisi Büyük

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.