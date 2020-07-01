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ERÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “İşbirliği Protokolü” imzalandı.

ERÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol çerçevesinde ERÜ Kampüsü içerisine gençlik ofisi açılması ve kültür, sanat, spor ile eğitim konusunda ortak proje çalışmaları yürütülecek.
Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Rektör Çalış, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve üniversitemiz arasında kampüsümüz içerisinde gençlik ofisi açılması ve kültür, sanat, spor ve eğitim konularında işbirliği protokolünü imzaladık. Bu protokol sayesinde inşallah üniversitemiz öğrencileri için spor başta olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birçok faaliyeti ortak yürüteceğiz. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de konuşmasında gençliğe verdiği önemden dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti. Murat Eskici, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu kapsamında, 2020 eylem planında yer alan genç ofisler gençlik çalışmaları Sayın Bakanımızın YÖK ile yapmış olduğu çalışmalardan sonra Türkiye genelinde tüm üniversitelerde uygulanmaya başlandı. Sayın Rektörümüz ile konu hakkında görüştüğümüzde gençlik alanında, gençlik için ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteğe varız diyerek bu projeye start vermiş oluyoruz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici işbirliği protokolüne imza attı.

ERÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı

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