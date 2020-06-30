ERÜ Rektörü Çalış’tan, Hastaneler Başhekimi Taşdemir’e ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve yeni atanan Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir’e ’Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Başhekim Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Başhekim Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Çalış’a teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Başhekimlik ziyaretine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da eşlik etti.



