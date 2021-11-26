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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, TURKOVAC'ın Acil Kullanım Onayı başvurusunu değerlendirdi:

26.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan sonraki süreçte, Acil Kullanım Onayı alındıktan sonra, özellikle rapel dozlarda TURKOVAC aşımızın kullanılacağını tahmin ediyorum" - "(TURKOVAC'ın delta varyantına etkisi) Şu anda transferik farelere TURKOVAC aşımızın 2. dozu da yapılmış durumda. Bu tabii ki bir süreç, bir ay içerisinde sonuçlar çıkar diye ümit ediyoruz. Delta varyantına TURKOVAC aşımızın etkisini ortaya koymuş olacağız"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli yeni tip koronavirüs aşısı TURKOVAC için "Acil Kullanım Onayı" başvurusunun yapılmasına ilişkin, "Bundan sonraki süreçte, Acil Kullanım Onayı alındıktan sonra, özellikle rapel dozlarda (pekiştirme aşısı) TURKOVAC aşımızın kullanılacağını tahmin ediyorum." dedi.

Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC'ın Acil Kullanım Onayı başvurusunun bir an önce sonuçlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

TURKOVAC aşısının tüm insanlık için kullanıma geçmesini temenni eden Çalış, şunları kaydetti:

"Aşımızla ilgili Sayın Sağlık Bakanımız 'Acil kullanım başvurusu yapıldı' dedi, bu bizi çok memnun etti. Biliyorsunuz faz-3 çalışmaları devam etmekteydi TURKOVAC aşımızın, hatta iki kol üzerinden devam etmekteydi. Birinci kolda hiç aşı olmamış gönüllülerde faz-3 çalışması devam ederken, ikinci kolda da iki doz Sinovac aşısı olan gönüllülerimize 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yapılması çalışması devam etmekteydi. Bu bağlamda, özellikle iki doz Sinovac üzerine, üçüncü doz TURKOVAC aşısıyla ilgili acil kullanım başvurusu yapıldı. Hatta bununla ilgili bizden bilgiler istendi. Biz de bilgileri hızlı bir şekilde gönderdik. İki haftadır çok yoğun şekilde çalıştık, bu bilgileri Sağlık Bakanlığımızla paylaştık. Bu bizi çok mutlu etti, zaten biz bunu sabırsızlıkla bekliyorduk. İnşallah Acil Kullanım Onayı başvurusu bir an önce sonuçlanır, acil kullanıma geçer."

Üretimle ilgili Sağlık Bakanlığının son 3-4 aydır yoğun çalıştığını vurgulayan Çalış, kendilerinin de özellikle üretim aşamasına yardımcı olduklarını belirtti.

Çalış, onay sürecinin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte, Acil Kullanım Onayı alındıktan sonra, zaten özellikle rapel dozlarda TURKOVAC aşımızın kullanılacağını tahmin ediyorum. İnşallah ben şunu ümit ediyorum, Acil Kullanım Onayı aldıktan sonra üretime hızlı bir şekilde devam edilecektir. Bu süreç güzel bir şekilde yürüyecek. Zaten bu süreci, aşımızın bir an evvel acil kullanıma girmesini bekliyorduk. ERÜ olarak bundan çok gururluyuz. Çok mutluyuz. İnşallah bir an önce Acil Kullanım Onayı da olumlu çıkar ve hem vatandaşlarımıza hem tüm insanlığa TURKOVAC aşımız sunulmuş olur diye umut ediyoruz."

- TURKOVAC'ın delta varyantına etkisi

Üniversitelerinde TURKOVAC'ın delta varyantına etkisine ilişkin çalışmaların da devam ettiği bilgisini paylaşan Çalış, şu bilgileri aktardı:

"Biz alfa varyantıyla ilgili çok iyi sonuçlar elde etmiştik. Delta varyantıyla ilgili çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık, hatta delta varyantını izole ettik. Her türlü çalışmaları başlattık. Transferik farelerde ve faz-2 gönüllülerimizin serumlarında TURKOVAC aşımızın delta varyantına etkisini araştırmaya başlamıştık. Epeyce bir aşamadan da geçtik. Şu anda transferik farelere TURKOVAC aşımızın 2. dozu da yapılmış durumda. Bu tabii ki bir süreç, bir ay içerisinde sonuçlar çıkar diye ümit ediyoruz. Delta varyantına TURKOVAC aşımızın etkisini ortaya koymuş olacağız."

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