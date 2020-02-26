ERÜ Tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’nin bu yıl ilki gerçekleştirildi. Düzenlenen kongrede konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite olarak hedeflerinin dünyada ilk 5 yüz, Türkiye’de ilk 5 üniversite arasına girmek olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinliğe 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral. Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Kerem Kılıç, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kongre hakkında bilgiler verdi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk de, konuşmasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a fakültelerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, hedeflerinin dünyada ilk 5 yüz, Türkiye’de ise ilk 5 üniversite arasına girmek olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Kayserimiz bir sanayi ticaret, bin yıllık bir mazisi olan eğitim ve öğretim şehridir. Üniversitemiz ise Sayın Cumhurbaşkanımızın da akademik yıl açılışımızdaki konuşmasında ifade ettikleri gibi Kayserimizin göz bebeğidir. Erciyes üniversitesi ülkemizdeki 11 araştırma üniversitesinden biridir. 42 yıllık gelenekleri olan köklü bir üniversitedir. İlk 11’de olmak çok güzel bir şey. Gelecek 3 yılın araştırma üniversitesi tekrar belirlenecek. İlk hedefimiz araştırma üniversiteleri arasında kalmak ama asıl hedefimiz dünyada ilk 5 yüz, Türkiye’de ise ilk 5 üniversiteler arasına çıkmaktır. Projelerimizi ve stratejilerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bu bağlamda Diş Hekimliği Fakültemiz de üniversitemizin yüz akı ve çok kaliteli bir fakültemizdir ”dedi.

Etkinlik, 29 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

