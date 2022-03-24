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Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı

24.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eruh-Şırnak kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu nedenle Şırnak Aslanbaşar Jandarma Karakol Komutanlığı önü ile Eruh ilçe çıkışında kara yolu, araç geçişine kapatıldı.

Karayolları Eruh Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Siirt Şırnak

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