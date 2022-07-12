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ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi

12.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ERVAP Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermeni toplumunun Erdoğan-Paşinyan görüşmesinden memnun olduğunu bildirdi

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin Türkiye'deki Ermeni toplumunda büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirtti.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında Kurban Bayramı'nda gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'deki Ermeni toplumunun her kesiminde büyük bir memnuniyete ve sevince vesile olduğu aktardı.

Geçmişin yaralarının sarılması, ön yargıların aşılması ve ortak gelecek yolunda yeni bir iklimin yaratılması bakımından iki ülke arasındaki mevcut normalleşme sürecinin büyük önem arz etmekte olduğunun altı çizen Şirinoğlu, bu adımların ilk günden bu yana Türkiye'deki Ermeni cemaatinin her kesiminin desteğine ve heyecanına zemin oluşturduğunu kaydetti.

Şirinoğlu, "Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Paşinyan'ın kararlılığı sayesinde mevcut aşamaya gelen süreç, bundan sonra da adım adım yeni kazanımlara ve iş birliği olanaklarına tanıklık etmemize vesile olabilecek mahiyettedir." değerlendirmesini yaptı.

İki liderin ezber bozan tavırlarının ve aralarındaki bu ilk doğrudan temasın, iki komşu ülkenin ve iki kadim dost halkın önünde yeni ufuklar açabileceğini vurgulayan Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin önder ülkesi konumundaki Türkiye'mizin atacağı adımlar hem Güney Kafkasya'nın kaderini değiştirebilir hem de uluslar arası dengelerin yeniden şekillenmesine kapı açabilir. Beklenen tam normalleşme sabır gerektiren bir ana hedef olmakla birlikte, ona ulaşılabilmesi bakımından mevcut iyimserliğin ve sürecin ivmesinin korunmasının gerekliliği su götürmez bir gerçek olarak ortadadır. Her iki ülkenin barışa ve dostluğa inanan tüm sağduyulu kesimlerine bu hassas aşamada çağrımız, Sayın Erdoğan ve Sayın Paşinyan tarafından sergilenen vizyona sahip çıkılması ve destek verilmesi yönündedir. Ancak mevcut kazanımların korunması gelecekte daha ciddi adımlara olan özlemi giderebilecektir. Türkiye Ermeni toplumu da bu tarihi dönüm noktasında kendisine düşen sorumlulukların bilinciyle katkısını sunmaya hazırdır. Dostluk, kardeşlik ve barış yolunun aydınlık olmasını dileriz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefonda görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dün telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutlarken, Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etmişti.

İki lider karşılıklı olarak, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etmişlerdi.

Bu görüşme iki lider arasındaki ilk doğrudan temas olmuştu.

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