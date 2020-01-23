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Eryılmaz’dan HGC’ye ziyaret

HATAY HABERLERİ  | 23.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ-Çevlik Çevreyolunun tamamlanmadan, Samandağ-Arsuz yolunun tamamlanmasının doğru olmadığını söyledi.Başkan Eryılmaz, önceki süreçte gerçekleşen Hatay Gazeteciler Cemiyeti seçimleri sonrası yeni başkan Abdullah Temizyürek ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette sahil kenti Samandağ’da yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığına değinen Eryılmaz, Samandağ-Çevlik Çevreyolunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Eryılmaz’dan HGC’ye ziyaret

Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ-Çevlik Çevreyolunun tamamlanmadan, Samandağ-Arsuz yolunun tamamlanmasının doğru olmadığını söyledi.
Başkan Eryılmaz, önceki süreçte gerçekleşen Hatay Gazeteciler Cemiyeti seçimleri sonrası yeni başkan Abdullah Temizyürek ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette sahil kenti Samandağ’da yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığına değinen Eryılmaz, Samandağ-Çevlik Çevreyolunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaz aylarında hafta sonlarında 30 binden fazla aracın kente giriş yaptığını ifade eden Eryılmaz, Çevlik mevkisine gitmek isteyenlerin şehir merkezinden geçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Başkan Eryılmaz, “Kentimize özellikle yaz aylarında hafta sonlarında 30 binden fazla araç giriyor. Ve Çevlik sahiline gitmek isteyen yada Arsuz yoluna bağlanmak isteyenler, şehir merkezinden geçmek zorunda kalıyor. Bu durumda şehir merkezinde trafik sıkışıklığına neden olurken, tatil yapmak isteyen, gezmeye gelen insan içinde işkenceye dönüyor. Bu nedenle Samandağ-Çevlik Çevreyolunun tamamlanmadan, Samandağ-Arsuz yolunun tamamlanmasını anlamsız buluyorum” dedi.
Samandağ-Çevlik Çevreyolunun tamamlanmaması durumunda, Arsuz’a gidecek olanlarında da Samandağ şehir merkezinden geçeceğini belirten Eryılmaz, Samandağ’ın daha fazla araç trafiğini kaldıramayacağını sözlerine ekledi.

Eryılmaz’dan HGC’ye ziyaret

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