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Erzi, "Yeni ek ödeme yönetmeliği yetersizdir"

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Bakanlığın sağlık tesislerinde görevli personeli için açıkladığı ek ödeme yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi yönetmelik çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Sen olarak sağlık çalışanları adına uzun süredir mücadele verdiğimiz ek ödemelerin iyileştirilmesi talebi dün yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamamış ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırlamıştır.

Erzi, "Yeni ek ödeme yönetmeliği yetersizdir"

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Bakanlığın sağlık tesislerinde görevli personeli için açıkladığı ek ödeme yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi yönetmelik çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Sen olarak sağlık çalışanları adına uzun süredir mücadele verdiğimiz ek ödemelerin iyileştirilmesi talebi dün yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamamış ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırlamıştır. Bu düzenlemeyi sendika olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Sendikamızın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususu önceki gün itibariyle gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Bu artışla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışması beklentileri artırmıştır. Ancak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ek ödeme yönetmeliği, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında işbirliğine katkı sunması gerekirken bu beklentileri boşa çıkarmıştır" dedi.
Erzi sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenleme sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT’ta ki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır. Sendikamız tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmesini esas alan öngörülebilir, dengeli, mali haklarda iyileştirme ve memnuniyeti sağlayıcı bir ek ödeme model önerisi; ilgili taraflarla paylaşılmış ancak bu önerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır. Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin, bu adımı atması temel talebimizdir. Bakanlık bu haklı talebi ivedi bir şekilde gündemine alarak yönetmeliği revize etmelidir. Yürürlüğe 1 Nisan 2020 tarihinde girmesi planlanan yönetmeliğin tüm sağlık çalışanlarını memnun edecek şekilde revize edilmesini talep ediyor ve hukuki zemin başta olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde mücadelemizin her platformda devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz"

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