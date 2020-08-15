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Erzincan 1968 Spor BAL ligine yükseldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

2021 sezonunda Erzincan’dan 2 takım Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Erzincan 1968 Spor BAL ligine yükseldi

2021 sezonunda Erzincan’dan 2 takım Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek. Erzincan ASKF Başkanlığında yapılan kura çekimiyle Erzincan 1968 spor BAL ligine yükseldi.
Erzincan 1 Amatör Play-Off maçlarının korona virüs nedeniyle ertelenmesinin ardından Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) hangi takımın çıkacağı belirsizliği çözüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan karara göre; BAL Liginde 11 grupta AFDK tarafından bir alt lige düşürülen 4 takım haricinde küme düşmenin kaldırıldığı açıklanırken, aynı ildeki takımların amatör kümeden yükselen takımlarla baraj müsabakası oynamadan ligde mücadele etmesine karar verildi ve Amatör Lig şampiyonları da direk BAL ligine yükselme şansı yakaladı. Böylece yeni sezonda BAL Liginde mücadele eden Erzincan Ulalarspor lig yolculuğuna devam ederken, ikinci takım ise Erzincan 1968 spor oldu.

Şampiyon kura ile belli oldu
Erzincan Birinci amatör küme maçları korona viris salgını dolayısı ile 19 Marttan itibaren ertelenmişti. Erzincan 1968 spor ile Erz Enerji Belediyespor play off ’da finale yükselmişlerdi. TFF’nin almış olduğu karar doğrultusunda play off finali oynamaya hak kazan takımlar arasında kura çekimi yapıldı. Erzincan ASKF binasında yapılan kura çekimine ASKF Başkanı Emin Turan, Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun, Erzincan 1968 Spor kulübü başkanı Emin Uğur Çelik, Erz Enerji Belediyespor kulübü Başkanı Fatih Taştı, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Futbol İl tertip kurulu üyesi Yavuz Tekcan katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Erzincan 1968 spor BAL ligine yükselen takım oldu.

İkinci temsilci Erzincan 1968 spor
Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, "Spor Toto BAL Ligi’ne yükselen Erzincan 1968 Sporu tebrik ederek, başarılı bir sezon diledi. Turan 2020-2021 yılı Bölgesel Amatör Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Erzincan Ulalarsporumuzun yanı sıra ikinci temsilcimiz Erzincan 1968 spor oldu. Kulüp Başkanımız Emin Uğur Çelik başta olmak üzere tüm yöneticilerimizi, futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Erzincan 1968 Spor BAL ligine yükseldi

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