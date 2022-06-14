Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasına yıldırım düşmesi sonucu binada küçük çaplı hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında Fatih Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere yıldırım isabet etti.

Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.

Ekipler olay sonrasında binada çıkan dumanın tahliyesini yaptı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

