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Erzincan Barajında depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazi sulanıyor

16.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da Göyne Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1991-1997 yılları arasında inşa edilen barajda depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

Erzincan Barajında depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazi sulanıyor

Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıkta olan ve toprak gövde dolgu tipi olan barajın temelden yüksekliği 84 metredir. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 9,927 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olan baraj içerisinde depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

Öte yandan eriyen kar suları ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Göyne Barajı’nın su seviyesi yüzde 85’lere yükseldi. Kıyı kenarındaki ağaçların su altında kaldığı Göyne Barajı’nı görmek için gelen vatandaşlar, “Bu sene su seviyesi oldukça artmış. Erzincan ovası bu yaz susuz kalmayacak” dedi.

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