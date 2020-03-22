YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle icra ve iflas kanununun 330.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle icra ve iflas kanununun 330. maddesi uyarınca icra takiplerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu kaydetti.
Başkan Aktürk, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesi uyarınca nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu söyledi.
Aktürk, “Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. Bu karar sayesinde, korona virüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan’a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.
Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir. Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs’tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:34
İkindi
16:00
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Derman Eczanesı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincanlı sporcular Avusturya’dan gümüş madalya ile döndü

Erzincanlı sporcular Avusturya’dan gümüş madalya ile döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.