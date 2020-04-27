Erzincan Barosu 47 yaşında

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “28 Nisan 1973 tarihinde kurulan baromuzun 47. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.” dedi.

Erzincan Barosunun 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

“Aydınlık ve çağdaş uygarlık değerlerinin temsilcisi olarak 28 Nisan 1973 tarihinde kurulan baromuzun 47. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Erzincan Barosu; kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü savunan; hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olduğu bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmiş bir kurumdur.

Erzincan Barosu; yargının kurucu ve esas unsuru olan bağımsız savunmanın Anayasa ile kurulmuş örgütlü bir gücü olduğu bilinç ve sorumluluğuyla, vatandaşın adil yargılanma ve savunma hakkının; Uluslararası Anlaşmalar ve Anayasamız gereğince yargı önünde gerektiği gibi temsil edilebilmesi için mücadele etmiş bir kurumdur.

Erzincan Barosu; savunma hakkını temsil eden avukatların yargılama süreci içerisinde görevlerini özerk ve etkin bir şekilde yerine getirmesinin, hukuk devletinin gereklerinden biri olduğu gerçekliğinden hareketle mücadele etmeyi amaç edinmiş bir kurumdur.

Tarihimiz boyunca, hukuk devleti ilkesini yaşama geçirmek, devamlılığını sağlamak ve güçlendirmeye yönelik en güçlü meslek örgütlerinden biri olarak; darbelerin, hukuksuzlukların karşısında güçlü bir duruş sergiledik.

Kayıtsız şartsız milletin egemenliğine dayalı olan demokrasimizin; çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü olması yolunda en güçlü mücadeleyi verdik. Bizler, hukuka ve özgürlüklerimize yapılan her saldırının tam karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizler toplumsal barışın çimentosu olan adaletin temsilcileriyiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilemez” sözünden hareketle; Anayasa, Avukatlık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin yüklediği görev ve sorumlulukların bilincinde olan bir hukuk kurumu olarak, ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, bağımsız savunma, temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’in kazanımlarına, temel değerlerine ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bize bu güzel vatanı armağan eden tüm Şehit ve Gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Baromuzun kurucularına, Baromuza emeği geçen tüm Başkanlarımıza, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile çeşitli kurul ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, ebediyete intikal edenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Daha nice kuruluş yıl dönümlerinde bir arada olmak temennisiyle herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.”

